В Баку сообщили об обстреле позиций сил Азербайджана в Карабахе и на границе с Арменией

Инцидент произошел в направлении Шушинского и Ходжалинского районов

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций сил республики в Карабахе и на границе с Арменией.

"14 июля в 10:55 (09:55 мск - прим. ТАСС) незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении Шушинского и Ходжалинского районов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 13:39 до 13:50 (с 12:39 до 12:50 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Вединского района обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

"Подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были приняты ответные меры", - добавили в пресс-службе.