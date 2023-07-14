Шольц призвал ЕС отменить принцип единогласия при принятии решений в некоторых сферах

По словам канцлера ФРГ, это поможет сообществу работать эффективнее

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Европейский союз должен в части сфер отказаться от единогласных решений в пользу решений на основании принципа большинства, это поможет сообществу работать эффективнее. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу после встречи в Берлине с премьером Финляндии Петтери Орпо.

"ЕС нужно ускорить процессы принятия решений. Я выступаю за то, чтобы расширить перечень решений [принимаемых] квалифицированным большинством в некоторых сферах, где до сих пор решения принимались единогласно. Нам нужно продолжать вести дискуссии на этот счет. Речь идет о том, чтобы ЕС сохранил функциональность и релевантность", - отметил Шольц.