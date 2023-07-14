Власти Британии одобрили строительство автотуннеля рядом со Стоунхенджем

В Минтрансе страны отметили, что после проведенных работ посетители сооружения "смогут наблюдать каменное кольцо, не отвлекаясь на вид и звуки автомобильного движения"

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства одобрили планы строительства автомобильного туннеля рядом с каменным кольцом Стоунхенджа в английском графстве Уилтшир. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на министерство транспорта Великобритании.

По информации ведомства, строительство туннеля должно стать частью улучшения шоссе А303, соединяющего юго-западную часть Англии и Лондон, которое страдает от "острых проблем с автомобильными заторами". "Министр считает важным, чтобы свободное для движения и надежное звено между юго-востоком и юго-западом также служило цели создания рабочих мест, включая туризм, и жилья", - приводит телеканал заявление министерства. В Минтрансе также заметили, что после проведенных работ посетители сооружения "смогут наблюдать каменное кольцо, не отвлекаясь на вид и звуки автомобильного движения".

Два года назад ЮНЕСКО предупредила власти Великобритании о том, что Стоунхендж может быть исключен из списка Объектов всемирного наследия, если проект строительства автотуннеля будет воплощен в жизнь.

Как замечает Sky News, у противников дорожных работ остается возможность опротестовать проект в суде.

Судьба Стоунхенджа

Стоунхендж - группа гигантских камней до 6,5 м высотой, установленных кругом на Солсберийской равнине в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные стоячие камни до сих пор производят сильное впечатление. Сам Стоунхендж и его окрестности, которые также крайне интересны с точки зрения археологии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Шоссе А303 проходит чуть более чем в 100 м от каменного круга. Планируется, что при реализации проекта по улучшению автотрассы ее часть перенесут на 50 м дальше от камней и спрячут в трехкилометровый подземный туннель, что позволит улучшить пеший доступ к Стоунхенджу и сделает место паломничества язычников со всего мира более спокойным и тихим. Часть противников проекта, включая верховного друида Артура Пендрагона, считает, что добиться такого эффекта можно лишь увеличив длину туннеля хотя бы в полтора раза, однако стоимость строительства уже оценивается в £1,7 млрд ($2,23 млрд по текущему курсу). Некоторые активисты считают, что туннель вообще нельзя прокладывать, так как при работах будет уничтожено множество ценных археологических материалов.