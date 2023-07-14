Посольство РФ опровергло данные об изучении Москвой кандидатов на пост главы Таджикистана

Подобные утверждения ранее появились на одном из интернет-порталов республики

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Россия в отношениях с Таджикистаном привержена духу партнерства и невмешательства во внутренние дела. Об этом заявили в посольстве России в Душанбе.

Ранее на одном из интернет-порталов республики были опубликованы утверждения, что в Москве якобы рассматривают кандидатов на пост президента Таджикистана.

"Россия неизменно привержена духу стратегического партнерства и союзничества с Республикой Таджикистан, а также принципам международного права о невмешательстве во внутренние дела иностранных государств", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что "волна антироссийских фейковых историй, имеющих целью дискредитировать налаженные, конструктивные связи нашей страны с ее союзниками и единомышленниками, докатилась и до Центральной Азии". "Такие нарративы с радостью подхватывают и тиражируют отдельные недобросовестные медиаресурсы, чаще всего состоящие "на зарплате" у Вашингтона и других недружественных стран Запада", - сообщили в посольстве.

В российском посольстве также выразили надежду, что подобные публикации в СМИ вызовут "лишь ироническую усмешку" в Таджикистане.

Предыдущие выборы главы государства состоялись в октябре 2020 года. Победу на них одержал действующий президент Эмомали Рахмон, который находится у власти с 1994 года. Согласно Конституции Таджикистана срок полномочий президента составляет семь лет.