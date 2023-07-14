В Багдаде сторонники шиитских формирований провели акцию протеста против США

По сведениям портала Shafaq News, собравшиеся скандировали лозунги, называя Соединенные Штаты "великим шайтаном"

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Сторонники шиитских формирований устроили в пятницу в Багдаде акцию протеста против политики США. Об этом сообщил портал Shafaq News.

По его сведениям, "сотни" человек собрались у въезда в "зеленую зону" Багдада(хорошо укрепленный район, где располагаются госучреждения и иностранные диппредставительства) в знак протеста против "вмешательства посла США в Багдаде во внутренние дела Ирака", а также "угроз [Вашингтона] ликвидировать командиров [шиитских отрядов]". Собравшиеся скандировали лозунги, называя США "великим шайтаном".

Отмечается, что ранее в пятницу к району американского посольства были направлены более трех тысяч правоохранителей для обеспечения безопасности дипмиссии.