Президент Туркмении отправил правительство в отпуск с 1 августа по 1 сентября

Сердар Бердымухамедов назвал удовлетворительными показатели работы кабмина за первое полугодие

АШХАБАД, 15 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов разрешил правительству страны уйти в отпуск с 1 августа по 1 сентября. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам прошедшего накануне расширенного заседания кабмина.

Как пишет издание, Бердымухамедов отметил, что в целом показатели за первое полугодие удовлетворительны, поручив руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев. После этого он разрешил руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов (глав областей), уйти в трудовой отпуск с 1 августа по 1 сентября. Глава государства рекомендовал провести его, как в предыдущие годы, в курортных зонах "Аваза", "Арчман", "Йылысув" и в других санаториях страны.

Традиционно туркменское правительство уходит в отпуск на месяц в эти даты. Однако были и исключения, например в 2018 году. На тот момент президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отправлял чиновников в отпуск на две недели.

Смена глав регионов

Бердымухамедов сменил глав четырех из пяти велаятов (областей) страны.

Как пишет издание, глава государства освободил от должности руководителя Ахалского велаята Язмухаммеда Гурбанова за серьезные недостатки в работе. На этот пост назначен Ровшен Ходжагулыев, ранее руководивший районом Ак-Бугдай.

Балканский велаят возглавил Ходжамырат Аширмырадов, который ранее был заместителем руководителя Ахалской области. Бывший глава этого региона Назармырат Назармырадов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Руководителем Дашогузского велаята назначен Солтанмырат Солтанмырадов, прежде работавший главой Бахерденского района Ахалского велаята. На посту руководителя Марыйского велаята Бегенчмырат Оразов сменил Довранберди Аннабердиева, уволенного за серьезные недостатки.

Президент страны в ходе заседания также освободил от должности председателя Государственного комитета по физкультуре и спорту Гулмырата Агамырадова за недостатки в работе. Новым руководителем госкомитета был назначен Аллаберди Сапаров, прежде работавший ректором Туркменского государственного института физкультуры и спорта. В свою очередь ректором института Бердымухамедов назначил Хыдыра Нуннаева, ранее занимавшего должность проректора по научной работе.

Туркмения состоит из пяти велаятов: Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского. Столица страны - город Ашхабад - является административно-территориальной единицей с правом велаята.