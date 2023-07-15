В Баку заявили о применении армянскими НВФ радиопомех против пассажирских самолетов

По данным Минобороны Азербайджана, в результате подобных действий против Gulfstream G280, выполнявшего рейс Зангилан - Физули, а затем Физули - Баку, в спутниковой системе навигации GPS воздушного судна произошел сбой

БАКУ, 15 июля./ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в субботу о применении армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Карабахе радиопомех против спутниковых систем навигации GPS пассажирских самолетов, использующих воздушное пространство страны.

"Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, применяют радиопомехи против спутниковых систем навигации GPS пассажирских самолетов местных и иностранных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства страны", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в результате применения радиопомех против пассажирского самолета Gulfstream G280 компании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Зангилан - Физули, а затем Физули - Баку, в спутниковой системе навигации GPS воздушного судна произошел сбой.

Как сообщило Минобороны Азербайджана, факт применения радиопомех против спутниковых систем навигации пассажирских самолетов был зафиксирован и ранее.

"Несмотря на неоднократные обращения к командованию Российского миротворческого контингента о том, что подобные случаи представляют серьезную угрозу для безопасности полетов, никаких мер не принято", - отмечается в сообщении.