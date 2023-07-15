15 июля, 08:03,
обновлено 15 июля, 08:40
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян передал председателю ЕС письмо от президента Карабаха

Как сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, инициатива принадлежит Араику Арутюняну

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян передал председателю ЕС Шарлю Мишелю письмо от президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"По просьбе президента Нагорного Карабаха премьер-министр Никол Пашинян передал председателю ЕС Шарлю Мишелю письмо от президента Карабаха", - написала Багдасарян в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В Брюсселе утром в субботу началась встреча Пашиняна с Мишелем. Позже состоятся переговоры в трехстороннем формате с участием Пашиняна, Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Предыдущая встреча в этом формате состоялась 14 мая также в Брюсселе. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМишель, ШарльПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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