В КНР заявили, что АСЕАН не нужны учителя в решении вопроса с Южно-Китайским морем

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И отметил, что "не нужно нагнетать и использовать разногласия между региональными державами для достижения своих геополитических интересов"

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Китай и страны АСЕАН способны без помощи государств за пределами региона разрешить вопросы, связанные с Южно-Китайским морем (ЮКМ). Об этом заявил в пятницу руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, выступая на встрече глав МИД стран АСЕАН в Джакарте.

"Не стоит более направлять сюда столько передовых кораблей и самолетов, чтобы блеснуть своей военной мощью, не нужно нагнетать и использовать разногласия между региональными державами для достижения своих геополитических интересов, не надо раздавать указания, не зная реальной ситуации. Китаю и АСЕАН не нужны учителя. У нас есть полная уверенность, мудрость и способность работать вместе, чтобы должным образом решить проблему ЮКМ", - цитирует дипломата сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И также подчеркнул, что "Китай соблюдает международные законы, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву, и не приемлет продвижения морской гегемонии под предлогом защиты свободы судоходства. Китай всегда выступал за то, чтобы непосредственно заинтересованные страны разрешали споры мирным путем при помощи дружеских консультаций.

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий нескольких стран на архипелаг Спратли и соседние Парасельские острова. Помимо выгодного расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, на шельфе островов, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и других полезных ископаемых. Основными сторонами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о претензиях также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.