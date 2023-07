Бывший итальянский сенатор сравнил Столтенберга с доктором Стрейнджлавом

Персонаж фильма Стэнли Кубрика считается одним из наиболее ярких примеров антимилитаристской сатиры, отметил Доменико Галло

РИМ, 15 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг все больше похож на одержимого доктора Стрейнджлава, персонажа фильма Стэнли Кубрика 1964 года, который считается одним из наиболее ярких примеров антимилитаристской сатиры. Такое мнение в субботу в газете Il Fatto Quotidiano выразил итальянский экс-сенатор и обозреватель Доменико Галло.

Лента "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) вышла вскоре после Карибского кризиса.

По мнению Галло, Украина в НАТО всегда будет представлять угрозу конфликта между альянсом и Россией, и Столтенберг упорно не хочет этого понимать, "все более становясь доктором Стрейнджлавом". Автор отмечает, что Запад вооружает Украину все более опасным и разрушительным оружием, вроде боеприпасов с обедненным ураном и кассетных бомб, от использования которых последствия останутся на года. Он указывает, что президент Украины Владимир Зеленский пытался втянуть альянс в конфликт с Россией.

Автор напоминает статью 10 из Североатлантического договора, гласящую, что приглашенные государства должны быть способны гарантировать региональную безопасность. "Совершенно очевидно, что даже после завершения боевых действий Украина никогда не сможет способствовать европейской безопасности, наоборот, членство страны в НАТО сделает еще более конкретными риски конфликта, в том числе ядерного, между НАТО и Россией. <...> Доверить Столтенбергу, или Стрейнджлаву, штурвал европейской политики не стало самым прозорливым выбором со стороны [главы ЕК] Урсулы фон дер Ляйен и компании", - написал Галло.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оказался недоволен тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс. Эти заявления, как писали западные СМИ, вызвали удивление и даже раздражение у некоторых присутствующих на саммите в Вильнюсе западных делегаций. По завершении первого дня саммита Столтенберг обнародовал итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". При этом он не обозначил временных рамок процесса вступления страны в альянс. Западные СМИ также писали о наличии серьезных расхождений по вопросу приема Украины среди стран - членов альянса.