Премьер Грузии прокомментировал призыв Верховной рады помиловать Саакашвили

Ираклий Гарибашвили считает, что целью таких заявлений является смена власти в грузинском правительстве

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Обращение Верховной рады Украины к президенту Грузии Саломе Зурабишвили помиловать экс-главу республики Михаила Саакашвили служит цели сменить грузинское правительство. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Что касается обращения депутатов Рады, это понятно, оно является продолжением этого процесса, этой политики. <…> Их цель очень проста. Конечно, их устраивало и устраивает, чтобы в этой стране не было мира, вменяемого правительства, которое защищает интересы нашей страны и людей. Им нужно правительство, которое будет проводником их интересов в стране, чтобы внимание России как-то переключилось на другие фланги, фронты, но мы этого не допустим", - сказал Гарибашвили.

Он также назвал "попыткой поставить очередной спектакль" обращение европарламентариев к руководству Грузии разрешить Саакашвили выехать из страны для лечения. "Вместо того, чтобы обращаться к нам и давать определенные советы, я бы хотел им напомнить, что им нужно извиниться перед нашим государством и обществом за участие в кампании по дезинформации, которую они себе позволили, якобы Саакашвили отравило правительство, он умирает и т. д.", - добавил премьер.

В пятницу депутаты Верховной рады приняли обращение к Зурабишвили с призывом помиловать Саакашвили, "учитывая его тяжелое физическое состояние". Также в среду европарламентарии обратились к руководству Грузии с призывом отпустить Саакашвили на лечение в одну из стран Евросоюза.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.