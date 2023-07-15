В Турции заявили, что путч в 2016 году организовали, чтобы развязать гражданскую войну

Спикер парламента республики Нуман Куртулмуш назвал героями всех граждан Турции, которые дали отпор заговорщикам

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Попытка переворота в Турции в июле 2016 года была организована извне с целью оккупации республики и развязывания гражданской войны. Об этом сообщил в субботу спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш на церемонии в меджлисе, посвященной семилетней годовщине подавления путча.

Памятные мероприятия по случаю Дня демократии и национального единства, который отмечается в Турции 15 июля, прошли по всей стране. Их участники почтили память погибших в событиях 15-16 июля.

"Это была спланированная акция империалистических сил по оккупации нашей страны и развязыванию в ней гражданской войны. Но усилия тех, кто ее готовил, оказались тщетными, так как они не ожидали такого отпора, какой был дан путчистам", - сказал Куртулмуш.

Спикер парламента назвал героями всех граждан Турции, которые дали отпор заговорщикам. "Все, кто заполнил площади и улицы городов Турции, явили собой пример борьбы добра со злом, с врагами нации и героизма народа", - отметил он.

Группа заговорщиков из числа военных и гражданских 15 июля 2016 года предприняла попытку переворота в Турции с целью свержения законного правительства и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате двухдневного противостояния погибли 252 человека, 2,2 тыс. получили ранения. Турецкие власти обвиняют в подготовке путча главаря объявленной Анкарой террористической организации ФЕТО, проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.