Конгрессмен США обратила внимание на двуличный подход западных СМИ к событиям на Украине

На коллаже, который опубликовала Марджори Тейлор-Грин, собраны более двух десятков заголовков материалов и фотографий, касающихся ситуации на Украине до февраля 2022 года

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) опубликовала в субботу в Twitter фотоколлаж, иллюстрирующий лицемерное и непоследовательное отношение западных СМИ и экспертов к событиям на Украине.

На изображении, которое и ранее распространялось в интернете, собраны более двух десятков заголовков материалов и фотографий, касающихся ситуации на Украине до февраля 2022 года, когда была начата специальная военная операция РФ. Они свидетельствуют о том, что до этого времени некоторые западные СМИ и исследовательские организации отмечали рост влияния ультраправых экстремистов и неонацистов на Украине. Фотоколлаж призван заострить внимание на том, что после февраля 2022 года СМИ стран Запада прекратили замечать эту проблему и фактически поддержали нацистские лозунги.

Тейлор-Грин ранее предложила внести касающиеся Украины поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год (начинается 1 октября). Одна из них предусматривала введение запрета на продажу и передачу Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов, вторая - предполагала сокращение американской военной помощи Киеву. Обе поправки были отклонены при голосовании в Палате представителей.

Законодатель ранее неоднократно подчеркивала, что власти США действуют нерационально, поскольку оказывают Украине помощь в огромных объемах, забывая об интересах своих граждан.