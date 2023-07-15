Эрдоган заявил, что Турция не допустит реализации планов внешних сил по ее дестабилизации

По словам президента республики, в дни путча Турция продемонстрировала всему миру, что "может быть единым целым, одним сердцем"

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Турция не забудет попытку переворота в 2016 году и не допустит реализации планов внешних сил, направленных на дестабилизацию обстановки в стране. Об этом заявил в субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на многотысячном митинге в Стамбуле, посвященном годовщине подавления путча.

"Ни сегодня, ни спустя 7 или 70 лет мы сами не забудем и другим не позволим забыть о попытке переворота 15 июля. Мы также не позволим реализовать ни один коварный сценарий, направленный против нашей нации", - сказал он, отметив, что таким образом он открыто обращается к тем, кто "сидит в засаде" и вынашивает планы дестабилизации в Турции.

Эрдоган подчеркнул, что в дни путча Турция продемонстрировала всему миру, что "может быть единым целым, одним сердцем". "На нашей стороне 85 млн человек, мы показали, что национальную волю нельзя завоевать винтовками, танками и самолетами. Мы еще раз напомнили всем захватчикам, что Турцию захватить нельзя. 15 июля стало для нас днем нашей чести, декларацией независимости", - сказал Эрдоган.

Памятные мероприятия по случаю Дня демократии и национального единства, который отмечается в Турции 15 июля, прошли по всей стране. Их участники почтили память погибших в событиях 15-16 июля.

Группа заговорщиков из числа военных и гражданских 15 июля 2016 года предприняла попытку переворота в Турции с целью свержения законного правительства и Эрдогана. В результате двухдневного противостояния погибли 252 человека, 2,2 тыс. получили ранения. Турецкие власти обвиняют в подготовке путча проповедника Фетхуллаха Гюлена, главаря организации ФЕТО, объявленной Анкарой террористической. Гюлен проживает в США.