Южная Корея намерена поставить Украине больше оборудования для разминирования

Такое оборудование было заявлено в списке, который украинский президент Владимир Зеленский передал в ходе саммита G7 в Хиросиме в мае

СЕУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Южная Корея в результате визита президента Юн Сок Ёля на Украину решила поставить Киеву больше оборудования для разминирования. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на первого заместителя главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

"Поскольку Украина отчаянно нуждается в миноискателях и оборудовании для разминирования, решено расширить помощь", - сказал Ким Тхэ Хё в пресс-центре в Варшаве. Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Южная Корея отправила самолет с миноискателями для Украины. Оборудование для разминирования было заявлено в списке, который президент Украины Владимир Зеленский передал в ходе саммита Группы семи в Хиросиме в мае.

"По итогам визита президента Юн Сок Ёля на Украину подготовлено девять пакетов [помощи]: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере, три в сфере восстановления", - добавил он.

В субботу президент Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину после поездки в Польшу. Во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь Украине, но ничего не сказал о летальном оружии. Южнокорейский лидер также представил "инициативу солидарности и мира на Украине", которая включает южнокорейскую помощь в сфере безопасности, в проектах по восстановлению страны и в гуманитарной области.

До начала саммита в субботу сотрудник администрации лидера Республики Корея сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны".