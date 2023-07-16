Глава Левой партии ФРГ усомнилась в том, что оружие поможет закончить конфликт на Украине

Жанин Висслер заявила о необходимости "дипломатического наступления"

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Одни лишь поставки оружия на Украину не помогут завершить конфликт, требуется больше дипломатических усилий. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала ARD сопредседатель Левой партии ФРГ Жанин Висслер.

"Следует задаться вопросом, как нам остановить эту войну как можно скорее. И я сильно сомневаюсь, что остановить ее можно при помощи все новых поставок все более тяжелого вооружения", - сказала она. "Мы нуждаемся в дипломатическом наступлении", - фигурально выразилась Висслер.

Также, по ее словам, "о том, как восстановить мир, нужно говорить с Россией". "Нам нужны переговоры, нам нужен долгосрочный мир", - добавила сопредседатель Левой партии.

Одновременно с этим она утверждала, что "российским войскам нечего делать на Украине", и потребовала остановить боевые действия.

Отвечая на вопрос, должен ли будет Киев в конечном итоге пойти на территориальные уступки, Висслер сказала, что "это должна будет решать Украина в ходе переговоров". "Как с точки зрения практики должно выглядеть, чтобы Украина военными средствами вновь завоевала Крым? Тут мне, честно говоря, не хватает фантазии", - добавила она.