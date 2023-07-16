Президент Туниса выступил за коллективные меры с ЕС для борьбы с нелегальной миграцией

Каис Саид выразил несогласие с тем, чтобы "Тунис был пограничной стражей для какой-либо страны"

РАБАТ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Тунис Каис Саид заявил в воскресенье о необходимости принятия коллективных мер с Евросоюзом для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

Он выступил перед прессой после подписания в Карфагенском дворце меморандума о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства между Тунисом и ЕС. На церемонии, помимо Саида, присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

"Сегодня нам срочно нужно коллективное соглашение, касающееся [противодействия] бесчеловечной миграции, - подчеркнул глава государства. - Тунисский народ предоставил мигрантам все возможное, с безграничной щедростью, в то время как многие организации, призванные выполнять свою гуманитарную роль, ограничивались лишь изданием коммюнике".

"У Туниса нет межконтинентальных ракет, и мы не хотим их, но у него есть суверенитет. Мы стремимся к тому, чтобы новое солнце засияло над всем миром. Мы полны решимости ответить на вызовы настоящего и с нетерпением ждем нового будущего, чтобы удовлетворить чаяния каждого человека на земле", - отметил Саид.

В июне, встречаясь с главами МВД Франции и Германии, Саид заявил, что "Тунис не приемлет расселение мигрантов на своей земле". Он также выразил несогласие с тем, чтобы "Тунис был пограничной стражей для какой-либо страны". Президент высказался в пользу "нового подхода к явлению нелегальной миграции, который бы учитывал его причины и истоки, а не только результаты и последствия". Он призвал к совместным усилиям по борьбе с этим "бесчеловечным явлением".

Согласно данным международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых частых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.