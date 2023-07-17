Бизнесмен обратился в британский МИД с просьбой снять санкции с Тинькова

По данным The Times, письмо в поддержку предпринимателя также написал российский бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий в Великобритании

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Британский бизнесмен Ричард Брэнсон написал письмо в МИД Соединенного Королевства с просьбой отменить санкции, введенные против предпринимателя Олега Тинькова. Об этом в понедельник сообщила газета The Times.

"Я считаю, что Тиньков был неправильно включен в список россиян, подпавших под санкции. Хотя он был состоятельным российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Вот почему он мне нравился, и я поддерживал и продолжаю поддерживать его", - сказано в обращении Брэнсона, основавшего авиакомпанию Virgin Atlantic.

Он отметил, что знаком с Тиньковым на протяжении 20 лет и считает санкции против него необоснованными, поскольку бизнесмен выступил с критикой российских властей. Согласно The Times, письмо в поддержку Тинькова также написал российский бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий в Великобритании.

Власти Соединенного Королевства объявили о введении санкций против Тинькова 24 марта 2022 года на том основании, что он "был вовлечен в получение выгоды за счет поддержки правительства России" в качестве главы компании TCS Group, куда входит "Тинькофф банк". После введения рестрикций семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате сделок избавились от всей своей доли в компании TCS Group.

Ограничительные меры в отношении Тинькова подразумевают запрет на въезд в Великобританию и оказание трастовых услуг, заморозку активов в случае их обнаружения и возможность задержания его морских и воздушных транспортных средств. Рестрикции против Тинькова также ввела Австралия, в то время как США, Канада и Евросоюз не вносили его в черные списки.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с официальной просьбой о снятии с него санкций. В свою очередь Форин оффис заявил, что не комментирует назначение индивидуальных рестрикций. С начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более £18 млрд ($24 млрд).