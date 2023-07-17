Ким Ё Чжон заявила, что КНДР "не попадется на уловки США" о переговорах

По словам сестры лидера КНДР, ее страна ведет переговоры с США с 90-х годов прошлого века, и поэтому им известно, что в предложении Вашингтона о "диалоге без предварительных условий" есть уловка

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. США готовы предложить КНДР лишь такие уступки, которые смогут отыграть назад, взамен же требуют необратимой денуклеаризации. Пхеньян не попадется на "американские уловки", заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она пояснила, что КНДР ведет переговоры с США с 90-х годов прошлого века, и поэтому им известно, что в предложении Вашингтона о "диалоге без предварительных условий" есть уловка, цель которой - "остановить то, чего они боятся". По ее словам, нынешняя ситуация на Корейском полуострове опаснее, чем в 2017 году, и достигла такого уровня, что идет обсуждение возможности ядерной войны или военного столкновения.

Американская администрация потребует от Пхеньяна "полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации", но взамен может предложить лишь приостановку учений, отказ от развертывания стратегических средств, вывод войск.

"Мы не попадемся на до такой степени несерьезную уловку, цель которой - выиграть время", - сказала Ким Ё Чжон. Кроме того, она указала на то, что новые власти в США и Республике Корея зачастую пересматривают договоренности предшественников. "Что бы ни подписывал или обещал предыдущий президент, как только в США или "Республике Корея" приходит новое правительство, оно одним взмахом опрокидывает эти [договоренности]", - сказала Ким Ё Чжон.

"Теперь и США должны понять, почему у нас совершенно нет желания вести с ними переговоры", - пояснила она. "Мы смотрим на мир трезво, отдаем приоритет реальности. А наша реальность - постоянные пролеты ядерных стратегических бомбардировщиков, нарушение нашей суверенной территории американской воздушной разведкой, созыв "консультативной группы по ядерному планированию", которая будет открыто обсуждать применение ядерного оружия против нас и первое за 40 лет появление в водах Корейского полуострова американской стратегической ядерной подлодки", - заключила она.