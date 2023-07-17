Жапаров подписал закон, обязывающий госслужащих владеть киргизским языком

Телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести на госязыке не менее 60% передач

БИШКЕК, 17 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый парламентом страны закон, который обязывает всех государственных служащих владеть киргизским языком. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О государственном языке Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

В соответствии с новым законом, киргизский язык отныне должен применяться в "деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности". Названия совместных, иностранных организаций теперь должны оформляться с транслитерацией на государственный язык. Телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести на госязыке не менее 60% передач.

Владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей должны все госслужащие, включая депутатов, сотрудников Нацбанка, военнослужащих, судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, работников учебных заведений всех форм собственности и медперсонал.

Одной из статей закона определено, что в Киргизии в качестве официального языка используется русский язык. "Использование официального языка осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. Кыргызская Республика придерживается принципа свободного пользования языков представителей всех этносов, проживающих на ее территории и гарантирует создание условий для развития этих языков", - подчеркнули в пресс-службе. При этом сфера применения официального указа не уточняется.

Государственным языком в республике является киргизский, русский язык имеет статус официального, что закреплено в конституции.