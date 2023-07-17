Лукашенко подписал закон о посмертном суде над нацистскими преступниками

Документ разработали в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира, безопасности человечества, за военные преступления, акты международного терроризма

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий вести судебные процессы по делам против уже умерших нацистов, причастных к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило агентство БелТА.

Документ, который ранее приняли депутаты Палаты представителей и одобрил Совет Республики, разработан в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира, безопасности человечества, за военные преступления, акты международного терроризма. В уголовно-процессуальный кодекс вносятся изменения, регламентирующие порядок производства по таким делам. Ранее законодательство не предусматривало возможности производства по этим обвинениям в отношении умерших лиц без согласия их близких родственников.

Законом предусматривается недопустимость отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения производства в отношении умерших лиц, совершивших не имеющие срока давности преступления против мира и безопасности человечества, в том числе геноцид, а также военные преступления. Ранее, представляя документ в парламенте, генеральный прокурор республики Андрей Швед отмечал, что участие защитника в таких делах будет обязательным, при этом в отношении умершего обвиняемого при доказанности его виновности суд будет выносить обвинительный приговор без назначения наказания.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 000 свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять-семь лет.