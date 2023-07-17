Белоруссия установила все действовавшие в годы войны подразделения карателей

Генпрокурор республики Андрей Швед сообщил, что их полный список опубликуют в ближайшее время

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Одним из результатов расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны стало установление всех карательных подразделений, виновных в гибели мирного населения. Об этом заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в программе "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь-1".

"На сегодня нами установлены все карательные подразделения, которые начиная с июня 1941 года проводили здесь карательные операции. Список этот будет полностью в ближайшее время опубликован", - отметил белорусский генпрокурор.

По его словам, участники расследования уголовного дела работают над тем, чтобы "персонально состав этих карательных подразделений довести до общественности, выясняем судьбу каждого карателя, понес ли он заслуженное наказание в военный или послевоенный период". "И будем ставить вопрос, чтобы уже в рамках нового законодательства проводить заочные процессы в отношении палачей и решениями нашего национального суда показать истинное лицо этих негодяев", - сказал Швед.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий вести судебные процессы по делам против уже умерших нацистов, причастных к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Документ, который ранее принял парламент страны, разработан в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира, безопасности человечества, за военные преступления, акты международного терроризма. В уголовно-процессуальный кодекс вносятся изменения, регламентирующие порядок производства по таким делам.

Ранее, представляя документ в парламенте, Швед отмечал, что участие защитника в таких делах будет обязательным, при этом в отношении умершего обвиняемого при доказанности его виновности суд будет выносить обвинительный приговор без назначения наказания.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять-семь лет.