Южная Корея намерена в два раза расширить сеть радиационного мониторинга на море

Как сообщил замминистра океанов и рыболовства Пак Сон Хун, планируется также изменить способ проведения анализов, перейдя на экспресс-методы

СЕУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Республики Корея расширят мониторинг радиологической обстановки на море в связи с планами Японии начать сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил во вторник в Сеуле южнокорейский замминистра океанов и рыболовства Пак Сон Хун.

По его словам, в настоящее время его ведомство замеряет радиационный фон и забирает морскую воду для анализов в 92 местах в акватории Корейского полуострова. В связи с планами Токио перечень этих точек будет расширен до 200 вдоль всего побережья Южной Кореи, включая воды, омывающие самый южный остров Чеджудо.

Планируется также изменить способ проведения анализов, перейдя на экспресс-методы, позволяющие получать результат в течение четырех дней. Ранее этот процесс мог занимать до нескольких месяцев. Результаты анализов будут публиковаться ежедневно, отметил замминистра.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" в настоящее время скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды. 4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после удара мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить к 2050 году.