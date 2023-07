СМИ: испанская компания шпионила для ЦРУ за ходом экс-лидеров Латинской Америки

Газета El Pais сообщила, что речь идет о том же предприятии, которое вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Испанская охранная компания UC Global, SL могла шпионить для ЦРУ за ходом встреч экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа с другими бывшими южноамериканскими лидерами. Как сообщила во вторник газета El Pais, речь идет о том же предприятии, которое, как предполагается, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне.

Издание ссылается на компьютерные данные владельца UC Global, SL Давида Моралеса, которые были получены в рамках заведенного в Испании расследования. Охранная компания была нанята правительством Эквадора для обеспечения безопасности посольства страны в Лондоне, где укрывался основатель организации WikiLeaks. Предполагается, что Моралес приказал своим сотрудникам следить за ним.

По версии газеты, глава предприятия также шпионил за президентом Эквадора, особенно после того, когда тот покинул пост в 2017 году, чтобы передать информацию его преемнику Ленину Морено. В частности, слежке подверглись две дочери Корреа, когда он был главой государства. Согласно новому анализу компьютера Моралеса, название ЦРУ несколько раз появляется на внешнем жестком диске, на котором он хранил сведения о проектах и операциях UC Global, SL.

Так, была обнаружена папка, в которой собраны подробности встреч Корреа с несколькими бывшими президентами стран Латинской Америки, в частности, Аргентины, Бразилии и Уругвая. Как поясняет издание, в 2018 году сотрудники испанской охранной компании сопровождали экс-лидера Эквадора. Моралес также подготовил отчеты о частных встречах Корреа, который прекратил пользоваться услугами UC Global, SL в мае 2019 года.

Дело Ассанжа

Ранее в Испании было заведено расследование по делу о возможной слежке за основателем организации WikiLeaks в посольстве Эквадора в Лондоне. В частности, разговоры между Ассанжем и его адвокатами, незаконно записанные в диппредставительстве испанским предприятием UC Global, SL, могли быть переданы спецслужбам США.

Джулиан Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее супруга Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

52-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pais, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.