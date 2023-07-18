18 июля, 11:31,
обновлено 18 июля, 11:37
Саммит Россия – Африка

Президент Мали приедет на саммит Россия - Африка с делегацией из 80 человек

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита вместе с делегацией из 80 человек примет участие в саммите Россия - Африка. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Мали в России.

"Мали представит большая делегация примерно из 80 человек, среди которых будут министры. Мы подтверждаем, что возглавлять ее будет президент, - сообщил собеседник агентства. - Мы надеемся, что этот саммит позволит укрепить двусторонние отношения между Россией и Мали. Не только в области обороны, но и экономики. Ожидаем, что будет подписан ряд соглашений". 

Теги:
МалиРоссияСаммит Россия – АфрикаГоита, Ассими
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