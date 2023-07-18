WSJ узнал о возникновении серьезного разлада между властями ОАЭ и Саудовской Аравии

По данным газеты, в частности, напряжение между странами возникло из-за противоречий по военной кампании в Йемене и ценовой политике в рамках ОПЕК

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Серьезный разлад возник в отношениях между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом и властями ОАЭ на фоне соперничества за лидерство в Персидском заливе. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно ее информации, напряжение между двумя странами возникло также из-за противоречий по военной кампании в Йемене и ценовой политике в рамках ОПЕК. По словам источников газеты, лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ не разговаривали более шести месяцев, сейчас их внутренний конфликт стал "выплескиваться наружу".

Как пишет газета, между наследным принцем и его бывшим наставником президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном произошел раскол, отражающий конкуренцию за геополитическую и экономическую власть на Ближнем Востоке и на мировых нефтяных рынках.

Газета указывает также, что в декабре саудовский наследный принц даже назвал угрозы в адрес ОАЭ. "[ОАЭ] вонзили нам нож в спину, - заявил он тогда во время неофициального закрытого брифинга с местными журналистами. - Они увидят, что я могу сделать. Это будет хуже, чем то, что я сделал с Катаром".

Согласно данным The Wall Street Journal, официальные лица США обеспокоены тем, что "соперничество в Персидском заливе может затруднить создание единого альянса безопасности для противодействия Ирану и окончание восьмилетней войны в Йемене, а также помешать расширению дипломатических связей Израиля с мусульманскими странами".