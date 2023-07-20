Лукашенко лишил оппозиционера Цепкало ордена Почета

Основанием послужило совершение тяжких и особо тяжкого умышленных преступлений, за которые живущий за рубежом политик осужден заочно

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о лишении проживающего за рубежом заочно осужденного белорусского оппозиционера Валерия Цепкало ордена Почета. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"В связи с осуждением за совершение тяжких и особо тяжкого умышленных преступлений лишить Цепкало Валерия Вильямовича ордена Почета", - говорится в указе.

В апреле Минский областной суд заочно приговорил Цепкало к 17 годам лишения свободы. Оппозиционеру, который был претендентом в кандидаты на президентских выборах в Белоруссии 2020 года, в частности, инкриминировали получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, публичные призывы к захвату власти, теракту и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В начале мая Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Цепкало в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

Орденом Почета Цепкало в числе прочих лиц был награжден в соответствии с указом президента Белоруссии от 23 июня 2014 года "за многолетнюю плодотворную работу, образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких производственных показателей".