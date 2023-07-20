Сенатор США назвал политику Байдена и Керри по климату капитуляцией перед Китаем

Джон Баррассо также выразил мнение, что руководство КНР сосредоточено на экономике, для динамичного развития которой требуется "дешевая энергия" за счет работы угольных электростанций

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Джон Баррассо (от штата Вайоминг) считает капитуляцией перед Китаем политику президента США Джо Байдена и его спецпосланника по климату Джона Керри, который находился в Пекине с рабочим визитом 16-19 июля.

"Последовательная капитуляция Джо Байдена перед Китаем набирает скорость, а Джон Керри направляется в Китай, чтобы размахивать там белым флагом", - убежден Баррассо. Видеозапись выступления была размещена в среду на странице законодателя в Twitter.

"Одержимость демократов климатической повесткой подрывает безопасность нашей страны, нашу силу и защищенность. А Джо Байден играет на руку Китаю", - полагает сенатор. По его мнению, руководство КНР сосредоточено на экономике, для динамичного развития которой требуется "дешевая энергия" за счет работы угольных электростанций.

Тем временем Байден "продолжает потворствовать климатическим экстремистам в этой стране (в США - прим. ТАСС), запрещая бурить, искать и добывать критически важные минералы, которые требуются для наших цепочек поставок", продолжал сенатор. "Мы бы смогли диверсифицировать свои цепочки поставок и отделить их от Китая, но Джо Байден хочет отдать Китаю преимущество", - заключил Баррассо.

Керри в Пекине обсуждал с китайской стороной вопросы сотрудничества в противодействии изменению климата. Он, в частности, провел встречи со специальным представителем правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа, главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Политбюро Ван И, премьером Госсовета Ли Цяном.