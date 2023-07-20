Президент Украины впервые провел разговор с премьером Эфиопии

Владимир Зеленский пригласил Абия Ахмеда посетить Украину

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом отношения двух стран. Об этом он написал в четверг в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что "во время первого в истории двусторонних отношений телефонного разговора с премьер-министром Эфиопии" выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений с африканской республикой в различных областях, в том числе в сфере безопасности и цифровизации.

Украинский лидер также пригласил премьера Эфиопии посетить Украину.