В Грузии указали на отсутствие европейских ценностей у связанных с Саакашвили элит

Спикер парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что все, кто коснулись дела экс-президента, "опозорились перед грузинским народом"

ТБИЛИСИ, 20 июля. /ТАСС/. Западные политические элиты, связанные с делом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не имеют ничего общего с европейскими ценностями. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее на сайте американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA) были опубликованы данные, согласно которым от имени Саакашвили были наняты лоббистские компании, которые разрабатывали методы давления западных политиков на грузинское правительство. Из документов следует, что резолюции Европейского парламента с призывами освободить Саакашвили были продиктованы лоббистами, услуги которых были оплачены семьей экс-президента.

"Все, кто коснулись дела Михаила Саакашвили, все опозорились перед грузинским народом, и самое тяжелое - это то, что вокруг темы Михаила Саакашвили мы увидели самое уродливое лицо европейской политической элиты, связанное с коррупцией, патронажем, дезинформацией, лоббизмом и всеми теми плохими свойствами, с которыми мы не хотим отождествлять Европу. Мы увидели европейскую и в целом западную политическую элиту с тем уродливым лицом, которое на самом деле ничего общего не имеет с Европой и европейскими ценностями", - заявил журналистам Папуашвили.

По словам спикера парламента, недавний инцидент, когда польский врач пытался тайно пронести образцы анализов Саакашвили, также является частью кампании по лоббированию интересов бывшего президента, направленных против действующих властей Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля сообщил, что один из польских врачей, прибывших в Грузию для обследования Саакашвили, пытался вынести из клиники "Вивамед" взятые у бывшего грузинского лидера анализы, спрятав их в обуви. В подтверждение этому Минюст опубликовал кадры, на которых запечатлен инцидент.