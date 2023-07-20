В Лондоне начался суд по делу об отмене санкций в отношении Евгения Швидлера

Адвокаты бизнесмена считают, что санкции нарушают его права, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска бизнесмена Евгения Швидлера к британским властям в связи с внесением его в антироссийский санкционный список после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Как сообщила в четверг газета The Guardian, вердикт по этому делу может стать прецедентом, которым в случае успешного исхода захотят воспользоваться другие предприниматели, подпавшие под санкции правительства Соединенного Королевства.

Юристы Швидлера, состояние которого оценивается в £1,3 млрд ($1,7 млрд), в ходе судебного процесса добиваются признания незаконными введенных против бизнесмена санкций и их последующей отмены, а также возмещения расходов, затраченных на разбирательство. По их словам, рестрикции в отношении предпринимателя, родившегося в Уфе в 1964 году и являющегося гражданином Великобритании и США, нарушают его права, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека.

Адвокат бизнесмена Дэвид Андерсон заявил в суде, что санкции лишили Швидлера возможности "управлять своими активами и вести свой бизнес, разрушили его жизнь и жизни членов его семьи, лишили сотрудников [его компаний] средств к существованию и подорвали его репутацию". Отмечается, что дети предпринимателя были вынуждены прекратить обучение в школе в Великобритании в результате введенных ограничений.

Андерсон подчеркнул, что считает непропорциональными наложенные на бизнесмена санкции, поскольку Швидлер не имел никакого влияния на российскую государственную политику, а последний раз посещал Россию в 2007 году, чтобы побывать на похоронах первого президента РФ Бориса Ельцина. Он уточнил, что в МИД Великобритании было направлено письмо с просьбой об отмене рестрикций в отношении предпринимателя, однако британские власти отказались пересматривать свое решение.

Санкции против Швидлера

Великобритания ввела санкции против Швидлера 24 марта 2022 года на том основании, что он имеет тесные деловые отношения с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, которого Лондон обвиняет в связях с Кремлем и который также находится под британскими рестрикциями. Кроме того, ранее Швидлер занимал пост неисполнительного директора Evraz, что, согласно Форин оффису, свидетельствует о его "вовлеченности в получение выгоды за счет поддержки правительства России".

Ограничительные меры в отношении Швидлера подразумевают запрет на въезд в королевство и оказание трастовых услуг, заморозку активов в случае их обнаружения и возможность задержания его морских и воздушных транспортных средств. По информации The Guardian, после введения санкций британские власти конфисковали два самолета, которые принадлежат предпринимателю.

Позиция британского правительства

По сведениям издания, представители правительства королевства в суде будут объяснять внесение Швидлера в санкционный список тем, что этот шаг "оказывает давление" на Абрамовича, который "может использовать свое влияние" для того, чтобы убедить российские власти прекратить конфликт на Украине. Позиция адвокатов британского правительства заключается в том, что санкции против Швидлера призваны побудить его к конкретным действиям, направленным на скорейшее завершение конфликта, и стать предостережением для других предпринимателей, которые инвестируют в стратегические отрасли российской экономики.

В то же время британские власти признают, что бизнесмен ранее выступил с осуждением военных действий на Украине. Однако МИД Великобритании обращает внимание на то, что Швидлер в марте 2022 года призвал к прекращению "бессмысленного насилия на Украине" вместо того, чтобы "ясно осудить вторжение России". Сам предприниматель, выступивший в суде по видеосвязи из США, заявил, что подобное высказывание могло бы сделать его фигурантом уголовного расследования в России.

В общей сложности с начала СВО на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,6 тыс. российских физических и юридических лиц.