WSJ: Трамп согласился вернуть Израилю хранившиеся в его поместье древние артефакты

Речь идет о керамических масляных лампах и монетах

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп согласился вернуть древние керамические масляные лампы и монеты, которые хранились в его поместье Мар-а-Лаго с 2021 года, обратно в Израиль. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

"Эти предметы старины были подарены представителем Управления древностей Израиля при полной поддержке организации. Поскольку артефакты мы выставили, как изначально и планировали, мы ускорим их возврат представителю организации," - отметил неназванный пресс-секретарь Трампа.

В 2019 году американский бизнесмен и спонсор республиканцев Сол Фокс и тогдашний руководитель Управления древностей Израиля Исраэль Хассон решили подарить Дональду Трампу керамические лампы и древние монеты в знак благодарности за поддержку Израиля. Они предполагали выставить артефакты в Белом доме на еврейский праздник Хануку на несколько недель, а затем вернуть их в Израиль.

Сол Фокс рассказал газете, что лампы оказались в Вашингтоне, но так и не попали в Белый дом. По его словам, сотрудники Госдепартамента забрали их на проверку и не успели вернуть к Хануке. Тогда Фокс нанял курьера, чтобы тот доставил артефакты из Вашингтона к нему домой в Калифорнию. Затем возвращению ламп на родину помешала пандемия коронавируса.

В конце 2021 года Фокс получил приглашение посетить поместье Трампа Мар-а-Лаго, где был организован ужин по случаю Хануки. Фокс, Хассон, который тогда уже не занимал должность главы Управления древностей Израиля, и новый руководитель ведомства Эли Эскосидо разработали план передачи артефактов Трампу.

Фокс пришел на мероприятие в поместье Трампа и принес с собой ящик с артефактами. На ящике было написано, что в нем лежат "предметы древности из числа национальных сокровищ Израиля", которые Трамп получил в качестве знака "глубокой признательности". Бизнесмен презентовал артефакты экс-президенту, несмотря на просьбу Эскосидо как можно скорее вернуть их Израилю. По словам Фокса, в соглашении никогда не указывалась дата возвращения керамических ламп на родину. Впоследствии Израиль начал связываться с Фоксом и просил вернуть артефакты, хранителем которых выступал Трамп. Кроме того, Управление древностей Израиля запустило публичную кампанию с целью вернуть предметы старины.