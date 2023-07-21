Консервативная партия Британии сохранила за собой мандат в округе Джонсона после его ухода

Кандидат от тори Стив Такуэлл получил 13,9 тыс. голосов, в то время как его главный оппонент Дэнни Билз из Лейбористской партии набрал 13,4 тыс. голосов

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Правящая Консервативная партия Великобритании одержала победу на довыборах в Палату общин британского парламента в избирательном округе Аксбридж и Саут-Райслип на западе Лондона, который раньше представлял бывший премьер-министр Соединенного Королевства (2019-2022) Борис Джонсон.

Как свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты прошедшего 20 июля голосования, кандидат от тори Стив Такуэлл получил 13,9 тыс. голосов, в то время как его главный оппонент Дэнни Билз из Лейбористской партии набрал 13,4 тыс. голосов. В своем первом выступлении после избрания в парламент Такуэлл, ранее работавший в муниципальных органах власти в Лондоне, заявил, что выборы показали неприятие жителями Лондона программы градоначальника-лейбориста Садика Хана по расширению зоны взимания сбора за пользование старыми и дизельными автомобилями. Ранее местные СМИ писали, что Джонсон отстранился от участия в избирательной кампании кандидата-консерватора в преддверии выборов.

Тем не менее, несмотря на успех в Лондоне, Консервативная партия уступила на довыборах в двух других избирательных округах - Селби и Эйнсти на севере Англии и Сомертон и Фрум на западе страны. В первом случае победу одержал 25-летний лейборист Кир Мэзер, а во втором - представительница партии "Либеральные демократы" Сара Дайк. Мэзер опередил своего конкурента консерватора Клэр Холмс на 4 тыс. голосов, хотя в 2019 году на всеобщих выборах разрыв между тори и лейбористами в этом округе составлял 20 тыс. голосов в пользу первых.

Как отмечают британские политические обозреватели, прошедшие довыборы подтверждают тенденцию снижения популярности Консервативной партии в преддверии проведения всеобщих выборов в Палату общин, которые, по информации СМИ, пройдут осенью 2024 года. Телеканал Sky News подчеркнул, что невзрачные перспективы тори становятся еще более очевидными, учитывая, что уже свыше 40 депутатов-консерваторов заявили, что не будут выставлять свои кандидатуры на следующих выборах, опасаясь электорального поражения. Если верить опубликованному в начале июня социологическому опросу компании Focaldata, Лейбористская партия вернется ко власти впервые с 2010 года, причем получит 470 из 650 мест в парламенте.

Отставка Джонсона

Джонсон и его соратник Найджел Адамс, представлявший в нижней палате парламента округ Селби и Эйнсти, объявили о сложении с себя депутатских полномочий в первой половине июня. Бывший премьер отказался от депутатского мандата в преддверии публикации доклада комитета по привилегиям Палаты общин относительно возможного введения им в заблуждение парламентариев при объяснении обстоятельств вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит в период действия строгих коронавирусных ограничений в первые волны пандемии. По словам Джонсона, комитет изначально был настроен на то, чтобы выдавить его из парламента.

В опубликованном 15 июня докладе комитета говорится, что Джонсон намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии. Авторы доклада называют проступок экс-премьера особенно серьезным с учетом того, что он был совершен, когда тот занимал высший государственный пост. Если бы Джонсон сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на три месяца. В этом случае жители округа Аксбридж и Саут-Райслип могли бы потребовать проведения перевыборов в парламент: для этого было бы необходимо, чтобы соответствующую петицию подписали 10% избирателей.

В свою очередь депутат Дэвид Уорбертон от округа Сомертон и Фрум 17 июня объявил, что также покинет парламент. Уорбертон, впервые избранный в Палату общин в 2015 году, представлял фракцию тори до 2022 года, пока его не исключили в связи со скандалом с якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Сам депутат отрицал эти обвинения.