МИД ПМР: призывы Молдавии к выводу миротворцев РФ из Приднестровья безосновательны

Миротворческая операция дает дополнительную стабильность на фоне конфликта на Украине, отметил глава ведомства Виталий Игнатьев

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Призывы Молдавии к замене российских миротворцев на международную миссию гражданских наблюдателей безосновательны. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Для этого не созрело никаких условий. В условиях глобальной нестабильности, украинского кризиса миротворческая операция придает дополнительную стабильность в нашем молдавско-приднестровском региональном пространстве. И мы рассчитываем, что наши соседи, Республика Молдова, проявят ответственность и не предпримут тех действий, которые могут привести к разрушению миротворческой операции. Я имею в виду выход из соглашения о принципах мирного урегулирования от 1992 года", - сказал Игнатьев.

По его словам, необходимо сохранить миротворческую миссию РФ в Приднестровье, несмотря на действия Молдавии.

Как отметил глава МИД ПМР, Приднестровье делает все для предотвращения угроз со стороны Украины. "Приднестровье предпринимает максимальные усилия для того, чтобы обеспечить мир и безопасность, стабильность, чтобы предотвратить возможные угрозы со стороны Украины. К сожалению, риски есть", - сказал он.

Игнатьев напомнил, что предотвращенные весной теракты в республике были спланированы спецслужбами Украины. "Вся фактура у нас есть", - добавил он, подчеркнув, что задержанные в связи с попытками терактов дали признательные показания.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. В задачу российских военных также входит охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Власти Молдавии выступают за замену миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что миссия, на которой настаивают в Кишиневе, не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены и стали беженцами.