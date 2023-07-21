Украинский бизнесмен, причастный к скандалу с отставкой министра, готов идти в политику

Александр Поворознюк заявил о готовности создать политическую партию и участвовать в выборах после завершения боевых действий в стране

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен-аграрий Александр Поворознюк, фигурирующий в скандале с сериалом, из-за которого подал в отставку министр культуры Александр Ткаченко, заявил, что готов создать политическую партию и участвовать в выборах после завершения боевых действий в стране. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

По его данным, за планами снять телесериал, герой которого был бы похож на Поворознюка, может стоять администрация украинского президента Владимира Зеленского, заинтересованная в его продвижении в политику, либо олигарх Игорь Коломойский.

"Одно скажу - сейчас это не ко времени", - заявил Поворознюк в ответ на вопрос "Страны", готов ли он создать партию и участвовать в выборах. "А потом будет день, будет пища", - добавил он, не исключив, что создаст собственную партию после окончания боевых действий на Украине. При этом Поворознюк отрицает, что намерен стать конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах. "Пока президентом является Зеленский, я себя не вижу кандидатом. Я готов поддержать Зеленского во всем, помочь чем могу", - утверждает Поворознюк.

В четверг Ткаченко подал заявление об отставке. Перед этим Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заменить Ткаченко на посту главы Минкультуры. Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в системе электронных публичных и государственных закупок Prozorro появился новый тендер, по которому Минкульт собирался выделить около $900 тыс. (33 млн гривен) на съемки телесериала. Такое использование государственных средств вызвало волну недовольства в СМИ.

Как сообщает издание "Страна", Ткаченко планировал профинансировать съемки комедийного сериала под рабочим названием "ПГТ [поселок городского типа] Ингулец". Этот сериал хотела снять фирма, принадлежащая Юрию Горбунову, ведущему телеканала "1+1", владельцем которого является Коломойский. Главным героем сериала должен был стать фермер Алексей Паровоз по кличке Батя - персонаж, во многих чертах напоминающий Поворознюка.

Фермер-знаменитость

По данным "Страны", Поворознюк, которого издание называет "агробароном", является владельцем агрофирмы "Пятихатская", имеющей 20 тыс. га земли в Кировоградской области. Поворознюк является президентом играющего в первой лиге футбольного клуба "Ингулец", а также известен под кличкой Батя в поселке Петрово, где он живет.

В последнее время Поворознюк стал известен на Украине благодаря видеороликам в соцсетях, в которых он критикует украинских политиков - соперников Зеленского, таких как бывший президент Петр Порошенко и бывший премьер Юлия Тимошенко. При этом он не критикует нынешнего президента. Поворознюк в последнее время дал несколько интервью известным украинским журналистам и шоуменам, таким как бывшие коллеги Зеленского по студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Возможные "спонсоры" телепроекта

Издание "Страна" предполагает, что за политической "раскруткой" Поворознюка может стоять офис президента Украины, который намерен использовать его на парламентских или даже на президентских выборах в качестве политического игрока, критикующего конкурентов Зеленского.

В то же время источники в офисе президента Украины, а также в пропрезидентской партии "Слуга народа" заявили "Стране", что окружение Зеленского не имеет отношения к съемкам сериала и что за планами политической "раскрутки" Поворознюка может стоять владелец телеканала "1+1" Коломойский.

Издание отмечает, что Коломойский может попытаться поддержать кандидатуру Поворознюка на будущих выборах президента Украины, сделав его героем телесериала, как в свое время это произошло с Зеленским, пришедшим в политику перед выборами 2019 года.

В конце июня Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что президентские выборы на Украине могут пройти только после завершения боевых действий. В настоящее время на Украине действует военное положение, в период которого по закону выборы в стране проводить нельзя.

Роль сериала в карьере Зеленского

Оппоненты Зеленского, а также многие политологи считают, что его кандидатуру на выборах президента Украины поддерживали СМИ, принадлежащие бизнесмену Игорю Коломойскому. С 2012 года принадлежащий Коломойскому украинский телеканал "1+1" передает комедийное шоу "Вечерний квартал" с пародиями на известных политиков, создателем которого был Зеленский.

Кроме того, в 2015-2019 годах на телеканале "1+1" демонстрировался комедийный сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил роль школьного учителя Голобородько, ставшего президентом Украины. На фоне успеха этого сериала Зеленский выставил свою кандидатуру на президентских выборах, которые он выиграл с большим перевесом.