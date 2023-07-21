США призвали Китай начать переговоры по ядерному оружию

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил, что Москва и Вашингтон поддерживали диалог, касавшийся ядерных вооружений, даже в самые сложные периоды холодной войны

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американская администрация убеждена, что отсутствие диалога по ядерным вооружениям между Китаем и Соединенными Штатами играет дестабилизирующую роль, и Вашингтон призывает Пекин начать такие переговоры. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

Салливан напомнил, что Москва и Вашингтон поддерживали диалог, касавшийся ядерного оружия и доктрин его применения, даже в самые сложные периоды холодной войны. "У нас этого нет с Китаем. И это по своему существу играет дестабилизирующую роль. Нам нужно сгенерировать это посредством интенсивного диалога между Соединенными Штатами и Китаем", - сказал советник американского лидера.

По его словам, "Соединенные Штаты остаются фундаментально доступными для этого диалога". "Мы надеемся, что китайская сторона в какой-то момент решит к нам в этом присоединиться", - отметил Салливан.

"Это сводится к базовой ответственности ядерных держав. И мы видим, что Пекин не берет сейчас на себя эту ответственность", - считает представитель Белого дома.