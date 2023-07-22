Социал-демократам в Австрии запретили обвинять другую партию в получении денег из России

Согласно тексту мирового соглашения, заключенного теперь СДПА "опровергает это утверждение как не соответствующее действительности"

ВЕНА, 22 июля. /ТАСС/. Социал-демократическую партию Австрии (СДПА) обязали опровергнуть обвинения в адрес Австрийской партии свободы (АПС) в том, что она якобы получает финансирование из России в обмен на призывы к снятию санкций в парламенте республики. Об этом сообщает в субботу Австрийское агентство печати.

В феврале социал-демократ Кристиан Дойч заявил, что АПС может получать деньги из РФ, после чего последовал иск со стороны самой АПС.

Согласно тексту мирового соглашения, заключенного в Коммерческом суде Вены, теперь социал-демократы "опровергают это утверждение как не соответствующее действительности". СДПА также обязана официально опубликовать опровержение своих ранних заявлений относительно АПС и выплатить ей более €2,7 тыс. Обе партии находятся в оппозиции.

Ранее АПС выиграла в Коммерческом суде Вены иск против правящей Австрийской народной партии, представители которой ранее обвиняли ее в получении финансирования из России в обмен на отстаивание интересов Москвы.

Представители АПС неоднократно выступали с призывом к власти отказаться от санкций против России. По их мнению, рестрикции в первую очередь вредят самим австрийцам. Глава партии Герберт Кикль заявлял, что этот вопрос должен решаться на референдуме.