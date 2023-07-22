Премьер Венгрии считает, что движение КНР к вершине мира создает угрозу ее конфликта с США

Виктор Орбан отметил, что "после десятилетий затишья Китай проснулся" и начал обгонять США, которым это не нравится

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Международное сообщество сталкивается с угрозой конфликта между Китаем, который движется к вершине мира, и Соединенными Штатами, которые уже не находятся на этой вершине. Такое мнение высказал в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

"Никогда еще не было такого быстрого тектонического сдвига в глобальном равновесии, который мы переживаем сегодня", - заявил глава правительства, выступление которого транслировалось венгерским телеканалом М1. По его словам, "после десятилетий затишья Китай проснулся" и начал обгонять США, которым это не нравится. "Это заманчивая идея - всегда оставаться на вершине мира, но правда жизни такова, что в мире нет постоянных победителей и проигравших", - сказал Орбан.

В связи с этим он отметил, что в международной политике настал очень опасный момент, когда "великая держава номер один" теряет свои позиции и отходит на второй план. "Сегодня мы живем, день за днем приближаясь к конфликту [между США и Китаем]. Вопрос на миллиард долларов заключается в том, можно ли избежать этого конфликта", - подчеркнул премьер.

Предупреждение Наполеона

Развитие Китая, превратившегося в мощную производственную державу, порождает страхи у западных стран, сообщил Орбан, напомнив слова, приписываемые Наполеону: "Пусть Китай спит, потому что, когда он проснется, это потрясет мир".

Премьер-министр обратил внимание, что под воздействием Китая уже создаются новые международные институты и происходят изменения в старых структурах. По его мнению, амбициозная политика КНР в среднесрочном плане направлена на то, чтобы установить свое доминирование в Азии, а в долгосрочной перспективе - являться великой мировой державой. При этом китайцы нашли рецепт против главного оружия США - "мифа об общечеловеческих ценностях". Китай просто высмеивает их, рассматривая как враждебную философию по отношению к другим цивилизациям, полагает глава венгерского правительства.

Он считает, что отношения с Китаем представляют серьезную проблему, которую странам Запада придется решать в ближайшие годы. Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что Европейский союз не должен рассматривать Китай как источник угрозы своим интересам и обязан сохранить с ним тесное экономическое сотрудничество, которое выгодно обеим сторонам.

Свободный университет и летний студенческий лагерь в Бэиле-Тушнаде были созданы в еще в начале 1990-х годов как площадка для диалога между Венгрией и Румынией, а также между Венгрией и венгерскими меньшинствами в соседних странах. В последние годы правительство Румынии отмежевалось от этого мероприятия, подозревая его участников в стремлении к идеологической экспансии. Орбан, как и другие члены его кабинета, по традиции выступает там перед молодежью. Считается, что эти выступления содержат важные политические установки, которых придерживается правительство Венгрии.