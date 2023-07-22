Ямайка намерена скорее стать республикой, перестав считать Карла III своим главой

Ямайский премьер-министр Эндрю Хоулнесс выразил сожаление о том, что этого не удалось сделать сразу после смерти королевы Елизаветы II

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Ямайки хотело бы как можно скорее провести референдум по вопросу о переходе к республиканской форме правления, чтобы лишить британского короля Карла III статуса главы государства. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете The Mirror заявил ямайский премьер-министр Эндрю Хоулнесс.

Он выразил сожаление о том, что этого не удалось сделать сразу после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, так как это был бы "подходящий момент" для объявления Ямайки республикой. Однако, по его словам, подготовка к референдуму затягивается в связи с необходимостью "долгого периода информационной работы и консультаций с общественностью".

"Мы установили ориентировочные сроки [проведения референдума - 2024 год]. Мы бы хотели успеть все сделать в течение года, однако это не прямолинейный процесс", - заявил Хоулнесс, позицию которого издание называет ударом для нового британского монарха. "[Члены королевской семьи] были очень деликатны в этом вопросе. И сам король, и его семья предельно ясно заявили, что суверенные государства, входящие в Содружество наций, самостоятельно решают такого рода вопросы", - подчеркнул премьер, добавив, что британское правительство "не выразило какой-либо позиции" по вопросу о планируемом референдуме.

Визит сына Карла III принца Уильяма на Ямайку в 2022 году спровоцировал антиколониальные выступления, участники которых призывали добиться от Великобритании компенсаций за рабство и ускорить переход к республиканской форме правления. По оценке Хоулнесса, те события не следует "интерпретировать как проявление негостеприимства и недоброжелательности по отношению к членам королевской семьи", которые в целом популярны среди ямайцев.

Хоулнесс подчеркнул, что Ямайка стремится к сохранению связей с Соединенным Королевством и Содружеством. В состав последнего входят 56 стран, однако лишь 15 (включая саму Великобританию) сохраняют статус королевств Содружества (Commonwealth realms), в которых главой государства является Карл III. В 2021 году Барбадос после внесения поправок в конституцию перешел к республиканской форме правления, перестав быть королевством Содружества. До этого последний подобный случай произошел в 1992 году, когда республикой стал Маврикий. Ямайка получила независимость от Великобритании в 1962 году, однако главой государства в стране по-прежнему является британский монарх, представленный генерал-губернатором, который назначается по рекомендации премьер-министра страны.