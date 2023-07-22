СМИ: в Словакии задержали мужчину за предупреждения о подготовке теракта

Как сообщило Словацкое радио, подозреваемый обещал совершить нападение, подобное произошедшему в ходе Бостонского марафона

БРАТИСЛАВА, 22 июля. /ТАСС/. Специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе Словакии постановил взять под стражу мужчину, подозреваемого в подготовке террористической вылазки. Об этом сообщило в субботу Словацкое радио.

Задержанный, как установила полиция, направлял во властные структуры республики предупреждения о подготовке теракта, подобного совершенному 15 апреля 2013 года во время марафона в городе Бостон (штат Массачусетс). Тогда погибли три человека, еще 264 получили ранения. Кроме того, мужчина угрожал подвергнуть насилию детей сотрудников органов государственного управления.

Факт задержания подозреваемого подтвердила пресс-секретарь Специального уголовного суда Катарина Кудьякова. "Причиной решения о его заключении под стражу стали оправданные опасения по поводу возможности совершения им уголовных преступлений", - сказала она.