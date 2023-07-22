СМИ сообщили о перегрузке в пять раз центра приема мигрантов на острове Лампедуза

По данным агентства ANSA, там находятся порядка 2,5 тыс. человек при том, что он рассчитан на 450 мест

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. человек находятся сейчас в центре временного приема мигрантов на острове Лампедуза при том, что он рассчитан на 450 мест. Как сообщает в субботу агентство ANSA, только накануне на остров прибыли по морю более 1 тыс. мигрантов из африканских стран. И такой темп сохраняется уже на протяжении нескольких недель.

Как отмечает Radio-1, мигрантов перевозят сотнями в другие центры приема как на рейсовых паромах, так и на лодках службы береговой охраны и военными бортами, однако центр приема не успевают освободить. Большинство мигрантов отплывают из Туниса.

По данным Агентства ЕС по контролю границ Frontex, в 2023 году число прибывающих по морю мигрантов в Италию увеличилось на 150%. Для Италии проблема приобрела серьезные масштабы.

В воскресенье итальянское правительство проводит саммит по проблемам миграции, в котором примут участие более 20 глав государств и правительств. Как отмечается, на мероприятии соберутся представители южных государств Средиземноморья, Ближнего Востока, некоторых стран региона Сахель и Африканского рога, а также ЕС. Отмечается, что на конференцию приедет президент Туниса Каис Саид, с которым только неделю назад Еврокомиссия при содействии Италии подписала меморандум о намерениях, предусматривающий общие меры и финансирование со стороны ЕС борьбы с незаконной миграцией.

Как отмечают в дипломатических кругах, конференция направлена на регулирование явления миграции, борьбу с торговлей людьми и содействие экономическому развитию в соответствии с новой моделью сотрудничества между государствами путем планирования и совместного осуществления инициатив и проектов в шести основных секторах: сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура, образование, профессиональная подготовка, здравоохранение. Участники встречи также намерены направить свои усилия на поиск общих решений для управления сложными явлениями, которые включают проблемы развития энергетики и изменения климата. Также они хотят обсудить новые формы совместного развития, создание новых устойчивых энергетических маршрутов с юга на север и новых цепочек поставок, указывают итальянские организаторы.

Саммит по миграции состоится накануне крупной встречи по продовольственной безопасности, которая начинается 24 июля в римской штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Она проводится по инициативе генсека ООН Антониу Гутерриша и также будет затрагивать проблемы миграции, изменений климата и голода.