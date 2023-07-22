Лукашенко вылетел в Россию, где должна пройти его встреча с Путиным

Ожидается, что президенты Белоруссии и РФ проведут переговоры 23 июля

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

"Первый направился с рабочим визитом в Россию. Встреча лидеров завтра", - говорится в тексте.

Ожидается, что Путин проведет переговоры с Лукашенко 23 июля. В повестке встречи - обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.