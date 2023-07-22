Лукашенко наделил Всебелорусское народное собрание правом вводить военное положение

Также оно сможет утверждать военную доктрину и концепцию нацбезопасности республики

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вносящий изменения в закон об обороне и наделяющий Всебелорусское народное собрание (ВНС) полномочиями утверждать военную доктрину, концепцию нацбезопасности, вводить чрезвычайное или военное положение и другими. Документ опубликован на правовом интернет-портале республики.

Созданное в 1996 году Всебелорусское народное собрание стало высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой на референдуме в феврале 2022 года. В рамках реализации норм обновленной конституции, вступившей в силу 15 марта 2022 года, планируется внести в законодательство изменения, связанные с деятельностью ВНС.

Полномочия ВНС

ВНС может сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции, либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. Собрание утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития страны. ВНС может предлагать изменения и дополнения в конституцию, проведение республиканских референдумов, рассматривать вопрос о легитимности выборов, освобождает от должности председателей и судей Конституционного суда и Верховного суда, а также председателя и членов Центральной избирательной комиссии.

Опубликованным в субботу документом вносятся соответствующие изменения в закон об обороне. В него добавляется статья 5-1, согласно которой "Всебелорусское народное собрание утверждает военную доктрину, концепцию национальной безопасности", "вправе ввести на территории Республики Беларусь чрезвычайное или военное положение при наличии оснований", предусмотренных конституцией и в случае бездействия президента по этим вопросам". "По предложению президента Республики Беларусь принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в документе.

Из новой редакции статьи 14 того же закона исключено упоминание о запрете деятельности в армии "иных общественных объединений, преследующих политические цели". При этом запрет на деятельность в вооруженных силах политических партий остается в силе.

Формирование ВНС

Всебелорусское народное собрание общей предельной численностью 1 200 делегатов формируется на паритетной основе. Часть собрания (до 440 человек) составят делегаты "по должности", в число которых входят действующий и бывший президенты, депутаты обеих палат парламента, премьер-министр и члены правительства, руководители областных, районных и городских исполкомов, судьи Конституционного и Верховного судов. Предельная численность делегатов от местных советов депутатов, избираемых областными советами из числа депутатов областного, базового и первичного уровней, составит 350 человек. Гражданское общество во Всебелорусском народном собрании будет представлено не более чем 400 делегатами, избираемыми от отвечающих требованиям законодательства субъектов гражданского общества, к которым относятся организации численностью не менее 100 тыс. человек, имеющие структуры во всех регионах страны и объединяющие не менее половины зарегистрированных в Белоруссии профсоюзов.

Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет, заседания ВНС должны проводиться не реже одного раза в год. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.