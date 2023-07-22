В Израиле прошла новая волна многотысячных протестов против правительства Нетаньяху

Противники судебной реформы проводят массовые митинги уже 29-ю субботу подряд

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч израильтян вышли в субботу вечером по всему Израилю на акции протеста, выражая свое несогласие с политикой правительства Биньямина Нетаньяху и запланированной им реформой судебной системы страны. Крупнейший митинг состоялся в Тель-Авиве, где особенно сильны оппозиционные настроения, передает корреспондент ТАСС.

Противники судебной реформы проводят массовые митинги протеста уже 29-ю субботу подряд. Как и в прошлые недели, основная демонстрация в Тель-Авиве состоялась возле комплекса правительственных зданий на востоке города, среди жителей которого преобладают оппозиционные настроения. Собравшиеся размахивали израильскими флагами, скандировали антиправительственные лозунги и требовали "защитить израильскую демократию" от реформы, которая, по их мнению, подорвет основы демократического строя в Израиле.

Одновременно акции протеста в субботу вечером проходили и в других городах страны. Одна из наиболее заметных акций в эти часы началась в Иерусалиме - туда к вечеру прибыла многотысячная колонна оппозиционеров, еще во вторник начавшая свое шествие из Тель-Авива. Участники марша двигались вдоль 1-го шоссе, соединяющего два главных города Израиля, расстояние между которыми составляет порядка 65 км. В Иерусалиме они финишировали возле здания Кнессета (парламента страны), где намерены разбить палаточный лагерь на неопределенный срок.

По данным 13-го канала израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли порядка 260 тыс. протестующих. Согласно этой информации, крупнейшая акция в Тель-Авиве собрала около 170 тыс. участников, в Иерусалиме возле Кнессета в эти часы протестуют порядка 85 тыс. человек.

Протесты в Израиле

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил Байдену о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.