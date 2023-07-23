СМИ: в Гане министр ушла в отставку после кражи крупной суммы наличных из ее дома

По данным Би-би-си, двое служащих украли у Сесилии Абена Дапаа $1 млн, €300 тыс. и несколько миллионов национальной валюты седи

ПРЕТОРИЯ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо принял отставку министра санитарии и водных ресурсов Сесилии Абена Дапаа, из дома которой была украдена крупная денежная сумма. Об этом сообщила в воскресенье медиагруппа Би-би-си.

Причиной отставки стал скандал, разразившийся после того, как стало известно, что двое служащих украли хранившиеся в доме Абена Дапаа $1 млн, €300 тыс. и несколько миллионов национальной валюты седи. Как отметила Би-би-си, происхождение столь значительной для африканской страны суммы вызвало вопросы в Гане.

Министр подала в отставку 22 июля. "Я намерена в полной мере сотрудничать с государственными службами, чтобы внести в ситуацию ясность и установить факты", - подчеркнула Абена Дапаа в прошении об отставки, которую позднее принял глава государства.