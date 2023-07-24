Лидер Туниса: незаконная миграция и торговля людьми приносит преступникам $150 млрд в год

Каис Саид отметил, что ситуацию способно изменить "только согласованное международное регулирование нелегальной миграции"

РАБАТ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид выступил за мобилизацию усилий для противодействия преступным сетям, занимающимся нелегальной миграцией и торговлей людьми.

"Сейчас как никогда необходимо противостоять растущему явлению бесчеловечной миграции, бороться с ее глубокими причинами и истоками. Необходимо мобилизовать усилия для противодействия преступным сетям, которые несут основную ответственность за это явление, но также и прежде всего за торговлю людьми и их органами", - подчеркнул глава государства, выступая в Риме на международной конференции, посвященной проблемам миграции. Его цитирует информационное агентство Tunis Afrique presse.

"Тунис больше никогда не примет ни один проект расселения нелегальных мигрантов и категорически отказывается быть использованным в качестве перевалочного пункта или места для размещения и расселения преступников, - подчеркнул Саид. - Мы отменили рабство в 1874 году и не намерены возвращаться к этой отвратительной и презренной традиции через незаконную миграцию".

По словам президента, доходы преступных сетей, занимающихся "нелегальной миграцией, насильственным перемещением людей и торговлей ими, оцениваются в $150 млрд в год, и эти сети угрожают 25 млн человек во всем мире". "Только согласованное международное регулирование нелегальной миграции способно изменить ситуацию", - подчеркнул тунисский лидер.

Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых часто используемых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.