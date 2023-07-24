Глав комитета и департаментов МЧС Казахстана арестовали по подозрению в коррупции

Как сообщили в пресс-службе агентства по противодействию коррупции, проверяется причастность задержанных к совершению других коррупционных преступлений

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Межрайонный следственный суд Астаны постановил арестовать задержанных ранее по подозрению в коррупции главу комитета и руководителей двух департаментов МЧС. Об этом сообщила пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

"21 июля межрайонным следственным судом города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя комитета противопожарной службы МЧС, начальников департаментов по ЧС города Шымкента и области Жетысу", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность задержанных к совершению других коррупционных преступлений.

20 июля в антикоррупционном ведомстве информировали, что высокопоставленных сотрудников министерства подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждении проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечении своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге (от $225 до $9 тыс.). Кроме того, председатель комитета противопожарной безопасности МЧС за незаконное денежное вознаграждение содействовал одному из руководителей департамента по ЧС по области Улытау.