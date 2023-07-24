Прокуратура Испании просит суд выдать международный ордер на арест Пучдемона

Бывший глава правительства Каталонии заявлял, что обжалует решение европейского суда

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Испанская прокуратура запросила Верховный суд выдать международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, являющегося депутатом Европарламента (ЕП). Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

В начале июля Европейский суд общей юрисдикции подтвердил решение о лишении политика парламентской неприкосновенности. В этой связи испанская прокуратура считает, что теперь следует "вновь выдать международный и европейский ордера на арест".

Сам Пучдемон заявлял, что обжалует решение европейского суда. По итогам выборов в ЕП в 2019 году экс-лидер испанского региона смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность. В Испании Пучдемона обвиняют в неповиновении и растрате из-за организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

В 2021 году ЕП лишил бывшего главу кабмина автономии и двух других каталонских политиков депутатской неприкосновенности. В результате защита политика обжаловала в Европейском суде общей юрисдикции решение ЕП.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию.