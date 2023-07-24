24 июля, 12:18

Минобразования Грузии отрицает планы открытия грузино-российского университета

В ведомстве отметили, что без санкции центра развития качества образования в стране не может функционировать ни одно учебное заведение

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Министерство образования и науки Грузии назвало не соответствующей действительности информацию о создании грузино-российского университета.

"Исходя из высокого общественного интереса заявляем, что информация о том, что в Грузии якобы открывается российско-грузинское высшее учебное заведение при финансировании России, не соответствует действительности. Заявление об открытии российско-грузинского учебного заведения не поступало в Национальный центр развития качества образования", - говорится в заявлении.

Грузинское министерство отмечает, что без санкции центра развития качества образования в стране не может функционировать ни одно учебное заведение. В ведомстве уточнили, что в стране "не начато ни одной процедуры по открытию подобного училища".

Об обсуждении инициативы ранее заявил директор Грузино-российского общественного центра им. Евгения Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. По его словам, ведется поиск здания для вуза, обучение в которым будет бесплатным и вестись за счет российской стороны. О необходимости создания заведения зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава (КПРФ). Никто из них, однако, не утверждал, будто вуз будет встроен в грузинскую систему образования. 

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