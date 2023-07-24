Суд Испании решил отпустить каталонского евродепутата после дачи показаний

Клара Понсати проходит по делу о референдуме о независимости региона 2017 года

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Испанский суд принял решение отпустить после дачи показаний экс-члена каталонского правительства, евродепутата Клару Понсати, задержанную в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба юридической инстанции.

Понсати проходит по делу о референдуме о независимости региона 2017 года. В понедельник она прибыла в Барселону. В Испании в отношении политика действовал ордер на арест после того, как она не явилась в суд в апреле. Отмечается, что судья Пабло Льярена согласился, чтобы она "дала показания" и "затем была отпущена на свободу".

Евродепутат скрывалась от испанского правосудия более пяти лет. В марте она вернулась в Барселону, где ее задержали, но затем отпустили. 24 апреля Понсати должна была явиться в Верховный суд, где ей собирались предъявить обвинения в неповиновении органам правопорядка. Тем не менее Понсати предпочла отправиться по работе в Брюссель. В Бельгии евродепутата не могут задержать, поскольку в отношении нее нет международного ордера на арест.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.